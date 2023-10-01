Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Луна - дублированный тизер
Киноафиша Трейлеры Луна. Дублированный тизер

Луна. Дублированный тизер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 24 августа 2023
Луна – 2029 год. Южная Корея отправляет на Луну трех астронавтов, но из-за вспышки на солнце он терпит крушение. В живых остаётся лишь один член экипажа, которому удается высадиться на обратной стороне Луны. Все силы NASA и лучших специалистов Земли направлены на спасение его жизни. Теперь весь мир, затаив дыхание, следит за попытками спасти молодого астронавта, который борется за жизнь под непрекращающимся метеоритным дождем.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ddd Sss 1 октября 2023, 22:24
Оценка
Надеюсь в нашем кинотеатре до конца октября показывать будут😭из-за работы не успеваю сходить...
1 октября 2023, 22:24 Ответить
Дмитрий Лозинский 1 октября 2023, 23:38
Оценка
Хороший фильм в стиле космической фантастики! 10 из 10 за спецэффекты, сюжет и игру актёров! Будет ли счастливый конец? Сходите и узнаете сами! Рекомендую!
1 октября 2023, 23:38 Ответить
Exo - D.O 2 октября 2023, 16:27
Оценка
Хороший фильм. Актёры шикарные, качественно снято
2 октября 2023, 16:27 Ответить
Тамара Туманова 3 октября 2023, 21:28
в ответ на сообщение Дмитрий Лозинский от 1 октября 2023, 23:38
Оценка
Согласна с Вами на 100 %. Смотрела на одном дыхании, забыв про все на свете. Советую смотреть не дублированный фильм, а с сабами. Озвучка во многом проигрывает.
3 октября 2023, 21:28 Ответить
birulevo-365 4 октября 2023, 00:38
Оценка
2 часа пафосно-напыщенного и мелодраматичного южнокорейского патриотизма, приправленного подлизыванием ануса великим англосаксам, что «усехда допоможуть» и в беде не оставят. От космонавтики в фильме одно название, фантастика - лишь в нелепости сценария. Никому кроме южнокорейских ура-патриотов это слезливое политическое пойло смотреть не нужно. Я вас предупредил.
4 октября 2023, 00:38 Ответить
Юлия Колесникова 4 октября 2023, 18:46
Оценка
Когда будет в кино?
4 октября 2023, 18:46 Ответить
Киноафиша.инфо 5 октября 2023, 03:23
в ответ на сообщение Дмитрий Лозинский от 1 октября 2023, 23:38
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
5 октября 2023, 03:23 Ответить
Киноафиша.инфо 5 октября 2023, 03:23
в ответ на сообщение Exo - D.O от 2 октября 2023, 16:27
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
5 октября 2023, 03:23 Ответить
Киноафиша.инфо 5 октября 2023, 03:23
в ответ на сообщение Тамара Туманова от 3 октября 2023, 21:28
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
5 октября 2023, 03:23 Ответить
Киноафиша.инфо 5 октября 2023, 03:23
в ответ на сообщение birulevo-365 от 4 октября 2023, 00:38
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
5 октября 2023, 03:23 Ответить
Comon 5 октября 2023, 19:01
Оценка
Фильмец сногсшибательный. Ну что казалось бы сложного в посадке на луну - 2сек даёшь тягу, потом сколько то ждёшь и 1,5сек включаешь реверс, ан нет - вышел фильм более чем на два часа. Уже больше 50лет так и не научились садиться, не просчитали атмосферу еще. Так что фильмец очень достоверный и корейцы как всегда молодцы.
5 октября 2023, 19:01 Ответить
Асия Кенжеева 7 октября 2023, 00:37
доброго времени суток!
хотела бы уточнить, будет ли данный фильм на больших экранах в Алматы, если конечно вы располагаете данной информацией?
благодарю
7 октября 2023, 00:37 Ответить
Sati Kwon 8 октября 2023, 14:39
когда будет показывать в кинотеатрах Алматы?
8 октября 2023, 14:39 Ответить
Sevda Lee 28 октября 2023, 15:26
Оценка
Очень хочу пойти на этот Фильм. ДиО в главной роли, We are one EXO
28 октября 2023, 15:26 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.8 Луна
Луна приключения, драма, фантастика, 2023, Южная Корея
Запретный плод - дублированный тизер 00:36
Запретный плод  дублированный тизер
К себе нежно - трейлер 01:28
К себе нежно  трейлер
Царевна-лягушка 2 - трейлер 02:25
Царевна-лягушка 2  трейлер
Человек, который смеется - основной трейлер 01:55
Человек, который смеется  основной трейлер
Моя собака - космонавт - тизер-трейлер 01:21
Моя собака - космонавт  тизер-трейлер
Секретный агент - trailer 01:44
Секретный агент  trailer
Два, три, призрак, приди! - дублированный трейлер 01:32
Два, три, призрак, приди!  дублированный трейлер
Доктор Гаф - трейлер 01:43
Доктор Гаф  трейлер
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала - трейлер 00:59
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала  трейлер
Новая тёща - основной трейлер 01:47
Новая тёща  основной трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше