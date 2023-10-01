Луна
– 2029 год. Южная Корея отправляет на Луну трех астронавтов, но из-за вспышки на солнце он терпит крушение. В живых остаётся лишь один член экипажа, которому удается высадиться на обратной стороне Луны. Все силы NASA и лучших специалистов Земли направлены на спасение его жизни. Теперь весь мир, затаив дыхание, следит за попытками спасти молодого астронавта, который борется за жизнь под непрекращающимся метеоритным дождем.
хотела бы уточнить, будет ли данный фильм на больших экранах в Алматы, если конечно вы располагаете данной информацией?
благодарю
