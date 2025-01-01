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Ким Хи-э
Kim Hee-ae
Киноафиша
Персоны
Ким Хи-э
Ким Хи-э
Kim Hee-ae
Дата рождения
23 апреля 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Чеджудо, Республика Корея
Популярные фильмы
7.2
Нормальная семья
(2023)
6.9
Луна
(2023)
5.3
Мертвец
(2024)
Фильмография Ким Хи-э
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Мелодрама
Музыка
Приключения
Триллер
Фантастика
Год
Все
2024
2023
2020
2014
Все
6
Фильмы
3
Сериалы
3
Актриса
6
Смерч
драма, триллер
2024, Южная Корея
5.3
Мертвец
Dedeumaen
криминал, детектив, триллер
2024, Южная Корея
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6.9
Луна
Deo mun
приключения, драма, фантастика
2023, Южная Корея
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7.2
Нормальная семья
Bo-tong-ui ga-jog
драма, триллер
2023, Южная Корея
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Жизнь в браке
драма, мелодрама
2020, Южная Корея
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Тайный роман
драма, музыка, мелодрама
2014, Южная Корея
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Новости о Ким Хи-э
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