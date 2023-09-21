Появился финальный трейлер драйвовой молодежной комедии «Уличные танцы. Мировой уровень»

Прокатная компания «Экспонента» представила финальный дублированный трейлер фильма «Уличные танцы. Мировой уровень», повествующей о международном состязании по брейк-дансу. Отечественный релиз картины был перенесен с 19 октября на 12-е число того же месяца.

Главные герои — сводные братья Бенджи и Тиджей, являющиеся абсолютными противоположностями друг друга. Первый постоянно впутывается в неприятности, второй же делает все по плану. Несмотря на разные жизненные позиции, у них есть одна общая страсть — уличные танцы. Однажды они решают выяснить свои «натянутые» отношения на танцполе, и это становится поворотным моментом в их жизнях. Их батл замечает известная женщина-тренер. Усмотрев талант в героях, она приглашает Бенджи и Тиджея принять участие в отборе для участия в мировом конкурсе по брейк-дансу. Чтобы реализовать свои амбиции, братьям прежде всего необходимо преодолеть личные обиды и стать командой как в соревнованиях, так и в жизни.

Главных героев сыграли заслуженные мировые чемпионы по танцам Кельвин Кларк и Карам Сингх. По словам продюсера Мэтта Уильямса, несмотря на то, что артисты по отдельности проходили прослушивания, они являются близкими друзьями и вместе занимаются танцами с восьмилетнего возраста. В остальном актерском составе задействованы Эмили Кэри, Лусиан Мсамати и Ханна Джон-Кэймен. Постановщиками выступили Макс Джива и Дания Пасквини, до этого снявшие «Уличные танцы 2» (2012) и «Уличные танцы 3D» (2010).