Папаша в бегах
– Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу: его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя встречает беспризорника Колю. Из-за череды совпадений, неверных решений и хитрости малолетнего пацана, Толю принимают за похитителя детей, теперь его ищет полиция. Толе приходится стать нянькой и доставить своего нового подопечного к родным в городок Когалым, а в случае неудачи потерять все: жену, работу и будущее.
P.S. Пацан - вообще огонь! Надеюсь, актер не затеряется и во взрослых ролях.
Фильм вроде бы и не плохой, даже, можно сказать, интересный. Но ему не хватает какой-то энергии. И многие персонажи ведут себя слишком наиграно.
Несмотря на это, один раз посмотреть можно. Моя оценка: 7 из 10. 👍
