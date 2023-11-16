Меню
Папаша в бегах - трейлер
Киноафиша Трейлеры Папаша в бегах. Трейлер

Папаша в бегах. Трейлер

Дата публикации: 18 сентября 2023
Папаша в бегах – Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу: его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя встречает беспризорника Колю. Из-за череды совпадений, неверных решений и хитрости малолетнего пацана, Толю принимают за похитителя детей, теперь его ищет полиция. Толе приходится стать нянькой и доставить своего нового подопечного к родным в городок Когалым, а в случае неудачи потерять все: жену, работу и будущее.
kimo777 16 ноября 2023, 19:56
Оценка
Фильм смешной без пошлости и трогательный без сентиментальности. Мораль присутствует, но дозированно и ненавязчиво. В целом - хорошее "роуд-муви".
P.S. Пацан - вообще огонь! Надеюсь, актер не затеряется и во взрослых ролях.
16 ноября 2023, 19:56 Ответить
Киноафиша.инфо 17 ноября 2023, 17:51
в ответ на сообщение kimo777 от 16 ноября 2023, 19:56
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
17 ноября 2023, 17:51 Ответить
User 17 ноября 2023, 21:35
Оценка
Размот!)
17 ноября 2023, 21:35 Ответить
slava425 18 ноября 2023, 00:29
Оценка
Какая комедия , так и правду бы написали сразу что драма,бяка короче.
18 ноября 2023, 00:29 Ответить
Александр Шибанов 18 ноября 2023, 10:47
Оценка
После просмотра замечательного сериала "Иванько", пошел на это кино (актер Михаил Тройник). Хороший фильм. Доволен. 7-8 баллов
18 ноября 2023, 10:47 Ответить
Киноафиша.инфо 18 ноября 2023, 13:05
в ответ на сообщение Александр Шибанов от 18 ноября 2023, 10:47
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
18 ноября 2023, 13:05 Ответить
Киноафиша.инфо 18 ноября 2023, 13:06
в ответ на сообщение slava425 от 18 ноября 2023, 00:29
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
18 ноября 2023, 13:06 Ответить
Киноафиша.инфо 18 ноября 2023, 13:06
в ответ на сообщение User от 17 ноября 2023, 21:35
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
18 ноября 2023, 13:06 Ответить
Степан Степанов 25 ноября 2023, 09:11
Оценка
Ужасный фильм
25 ноября 2023, 09:11 Ответить
Киноафиша.инфо 25 ноября 2023, 18:19
в ответ на сообщение Степан Степанов от 25 ноября 2023, 09:11
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
25 ноября 2023, 18:19 Ответить
Юрий Черников 28 ноября 2023, 12:27
Оценка
Не смешное роуд - муви, банальное очень. Сколько нам уже этих приключений в лесу показывали. Сюжет нормальный, актёры очень плохие. Не советую к просмотру. 6 из 10
28 ноября 2023, 12:27 Ответить
Weteran Mc 27 июня 2024, 00:58
Оценка
Отечественная приключенческая комедия "Папаша в бегах" повествует о Толике из Тюмени. От беременной жены Толя решает сбежать на вахту в Когалым. В поезде он знакомится с беспризорником Колей, который крадёт у него часы. Толя по поезду гонится за юнцом и чтобы избежать наказания, беспризорник называет Анатолия похитителем. И вот они оба уже объявлены в розыск, а их приключения только начинаются.
Фильм вроде бы и не плохой, даже, можно сказать, интересный. Но ему не хватает какой-то энергии. И многие персонажи ведут себя слишком наиграно.
Несмотря на это, один раз посмотреть можно. Моя оценка: 7 из 10. 👍
27 июня 2024, 00:58 Ответить
5.8 Папаша в бегах
Папаша в бегах комедия, мелодрама, приключения, 2023, Россия
