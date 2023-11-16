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Папаша в бегах Папаша в бегах
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Папаша в бегах 2023 / Россия
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Отзывы о фильме «Папаша в бегах»

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kimo777 16 ноября 2023, 19:56
Оценка
Фильм смешной без пошлости и трогательный без сентиментальности. Мораль присутствует, но дозированно и ненавязчиво. В целом - хорошее "роуд-муви".
P.S. Пацан - вообще огонь! Надеюсь, актер не затеряется и во взрослых ролях.
16 ноября 2023, 19:56 Ответить
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