Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свинка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Девушка-подросток переживает страшную метаморфозу в трейлере слэшера «Проклятое наследие»

Девушка-подросток переживает страшную метаморфозу в трейлере слэшера «Проклятое наследие»

20 июля 2023 14:17
Девушка-подросток переживает страшную метаморфозу в трейлере слэшера «Проклятое наследие»

Критики нарекли этот фильм «феминистским поп-артом».

Стриминговый сервис Shudder опубликовал трейлер фильма ужасов «Проклятое наследие».

В центре сюжета — безрассудная девочка-подросток Джонни (Киа МакКирнан), отправленная жить к своей тете Хилди (Алисия Сильверстоун), с которой она не общалась много лет. В свой 18-й день рождения героиня переживает радикальную перемену: она проходит через семейный магический ритуал под названием «Увековечивание» (Forevering), который полностью меняет ее сущность. Когда в новой школе Джонни таинственно пропадают несколько учениц, девушка, обладающая дикими мифическими силами, отправляется в погоню за преступником.

Режиссером картины выступает Дженнифер Ридер, наиболее известная по хоррору «Конец ночи». «Проклятое наследие» основано на ее собственном одноименном короткометражном фильме 2021 года. Ранее лента была показана на Берлинале и фестивале «Трайбека», где получила отличные отзывы от критиков. Например, автор Screen International Джонатан Ромни назвал фильм произведением «феминистского поп-арта»:

«Этот фильм, не похож ни на что другие, ощущается как пощечина. Это даже не хоррор как таковой, а энергичное произведение концептуального феминистского поп-арта».

В настоящее время средний балл «свежести» проекта на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 87%.

Премьера «Проклятого наследия» состоится 1 сентября.

Фото: Shudder
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается» Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается» Читать далее 20 июля 2023
Чему стоить поучиться у главных героинь «Великолепного века» Чему стоить поучиться у главных героинь «Великолепного века» Читать далее 19 июля 2023
Киллер Фрэнк Грилло становится участником убийственной игры в трейлере боевика «Охота на короля» Киллер Фрэнк Грилло становится участником убийственной игры в трейлере боевика «Охота на короля» Читать далее 20 июля 2023
Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь» Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь» Читать далее 20 июля 2023
Кино и сны замещают жизнь в трейлере фильма Романа Михайлова «Отпуск в октябре» Кино и сны замещают жизнь в трейлере фильма Романа Михайлова «Отпуск в октябре» Читать далее 19 июля 2023
Гики, фрики, злодеи: как изображают ученых в кино Гики, фрики, злодеи: как изображают ученых в кино Читать далее 19 июля 2023
Надменный Павел Прилучный превращается в гастарбайтера в трейлере комедии «Вася не в себе» Надменный Павел Прилучный превращается в гастарбайтера в трейлере комедии «Вася не в себе» Читать далее 20 июля 2023
Два разных, но качественных фильма: «Барби» и «Оппенгеймер» снискали признание критиков Два разных, но качественных фильма: «Барби» и «Оппенгеймер» снискали признание критиков Читать далее 20 июля 2023
Осторожно, много розового: 5 интересных фактов о том, как создавался фильм «Барби» Осторожно, много розового: 5 интересных фактов о том, как создавался фильм «Барби» Читать далее 18 июля 2023
Утки покидают родной пруд и попадают в город в трейлере мультфильма «Миграция» Утки покидают родной пруд и попадают в город в трейлере мультфильма «Миграция» Читать далее 19 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше