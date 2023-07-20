Девушка-подросток переживает страшную метаморфозу в трейлере слэшера «Проклятое наследие»

Стриминговый сервис Shudder опубликовал трейлер фильма ужасов «Проклятое наследие».

В центре сюжета — безрассудная девочка-подросток Джонни (Киа МакКирнан), отправленная жить к своей тете Хилди (Алисия Сильверстоун), с которой она не общалась много лет. В свой 18-й день рождения героиня переживает радикальную перемену: она проходит через семейный магический ритуал под названием «Увековечивание» (Forevering), который полностью меняет ее сущность. Когда в новой школе Джонни таинственно пропадают несколько учениц, девушка, обладающая дикими мифическими силами, отправляется в погоню за преступником.

Режиссером картины выступает Дженнифер Ридер, наиболее известная по хоррору «Конец ночи». «Проклятое наследие» основано на ее собственном одноименном короткометражном фильме 2021 года. Ранее лента была показана на Берлинале и фестивале «Трайбека», где получила отличные отзывы от критиков. Например, автор Screen International Джонатан Ромни назвал фильм произведением «феминистского поп-арта»:

«Этот фильм, не похож ни на что другие, ощущается как пощечина. Это даже не хоррор как таковой, а энергичное произведение концептуального феминистского поп-арта».

В настоящее время средний балл «свежести» проекта на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 87%.

Премьера «Проклятого наследия» состоится 1 сентября.