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Проклятое наследие Проклятое наследие
Киноафиша Фильмы Проклятое наследие Отзывы о фильме «Проклятое наследие»
Perpetrator Проклятое наследие 2023 / Франция / США
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Проклятое наследие»

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Михаил Орлов 17 сентября 2023, 12:27
Оценка
Фильм убогий
17 сентября 2023, 12:27 Ответить
Евгений Трубчанинов 17 сентября 2023, 13:45
Оценка
Данный фильм ужасов , прекрасная комедия, с элементами тупых и длинных диалогов (похожих на диалог ща семейным ужином" во все тяжкие")
Но там он б***ь один а здесь их целая куча.
И еще момент дайте комментарий вообще о чем этот фильм 🤔, а так все прекрасно смеялись всем залом.
17 сентября 2023, 13:45 Ответить
Киноафиша.инфо 17 сентября 2023, 16:35
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
17 сентября 2023, 16:35 Ответить
Киноафиша.инфо 17 сентября 2023, 16:35
в ответ на сообщение Михаил Орлов от 17 сентября 2023, 12:27
К сожалению, не каждый фильм может быть по вкусу 🤔 Спасибо, что поделились своим мнением!
17 сентября 2023, 16:35 Ответить
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