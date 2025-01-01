Меню
Фильмы
Кладбище домашних животных: Родословные
Трейлеры фильма «Кладбище домашних животных: Родословные»
Трейлеры фильма «Кладбище домашних животных: Родословные»
Кладбище домашних животных: Родословные
Trailer
0
0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Эти 5 свежайших фильмов прямо сейчас смотрят по всему миру: в списке и новое «Заклятье», и даже аниме
Думали, Джейсон из «Пятницы, 13-е» остался в «Хрустальном озере»? Теперь он охотится в «Ходячих мертвецах» на Дэрила Диксона
Обещали лечь пораньше, но Marvel все испортил: «Фантастическая четверка» получила дату цифрового релиза, так что про сон можно забыть
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
