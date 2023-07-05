Добродушный британец помогает сирийской беженке в трейлере фильма Кена Лоуча «Старый дуб»

StudioCanal выпустила трейлер нового фильма легендарного британского режиссера Кена Лоуча «Старый дуб».

Картина повествует о пабе под названием «Старый дуб», который является не только последним сохранившимся питейным заведением, но и последним общественным местом пришедшего в упадок шахтерского городка. Владелец паба Ти Джей Баллантайн (Дэйв Тернер) всеми силами пытается поддерживать его на плаву, но с каждым днем продолжать работу становится все сложнее. Ситуация только ухудшается, когда «Старый дуб» становится полем битвы между местными жителями и поселившимися в городе сирийскими беженцами. Однажды в паб заходит молодая сирийка Яру (Эбла Мари), желающая поблагодарить Ти Джея за помощь, которую он оказал ей по прибытии. Между героями завязывается дружба, бросающая вызов воцарившимся в городе ненависти и разделенности.

Лоуч наиболее известен по драмам «Я, Дэниел Блэйк», «Ветер, который качает вереск» и «Меня зовут Джо». Ранее режиссер заявил, что «Старый дуб» станет последней картиной в его карьере. Фильм был первые показан на Каннском кинофестивале, где получил номинацию на «Золотую пальмовую ветвь».

Премьера «Старого дуба» состоится 29 сентября.