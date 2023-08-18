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Паранормальное. Прямой эфир
Отзывы о фильме «Паранормальное. Прямой эфир»
Historia de lo Oculto
Паранормальное. Прямой эфир
2020 / Аргентина
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6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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User
18 августа 2023, 00:07
Оценка
Не тратьте своё время. Хуже этого фильма я ещё не смотрел. Жаль потраченного времени.
18 августа 2023, 00:07
1
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