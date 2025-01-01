Потребуется 26 часов, но можно и быстрее: как смотреть «Истребителя демонов», чтобы понять «Бесконечную крепость»

Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября

Данилу Багрова не вернуть, но его голос мы услышим снова: «Брат навсегда» выходит в кино 30 октября — трейлер уже в Сети (видео)

«Все шансы стать одним из лучших»: свежее аниме от Netflix штурмует топы — на IMDb рейтинг взлетел до колоссальных 8,7 баллов

«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом

55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали

Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа

Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно

Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)

100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список