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Дочь шахтера Дочь шахтера
Киноафиша Фильмы Дочь шахтера Фильмы похожие на Дочь шахтера
Coal Miner's Daughter Дочь шахтера 1980 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Вся информация о фильме
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