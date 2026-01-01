Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Дочь шахтера
Награды и номинации фильма Дочь шахтера
Награды и номинации фильма Дочь шахтера 1980
Оскар 1981
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший звук
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
