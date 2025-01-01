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Дочь шахтера
Дочь шахтера, 1980: актеры и роли
Дочь шахтера, 1980: актеры и роли
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Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Аптед
Michael Apted
В ролях
Сисси Спейсек
Sissy Spacek
Томми Ли Джонс
Tommy Lee Jones
Левон Хелм
Levon Helm
Беверли Д’Анджело
Beverly D'Angelo
Уильям Сэндерсон
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