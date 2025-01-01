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Киноафиша Фильмы Дочь шахтера Дочь шахтера, 1980: актеры и роли

Дочь шахтера, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Аптед Майкл Аптед Michael Apted
В ролях
Сисси Спейсек Сисси Спейсек Sissy Spacek Томми Ли Джонс Томми Ли Джонс Tommy Lee Jones Левон Хелм Levon Helm Беверли Д’Анджело Беверли Д’Анджело Beverly D'Angelo Уильям Сэндерсон
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