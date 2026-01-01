Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Как заниматься сексом

Награды и номинации фильма Как заниматься сексом 2023

Каннский кинофестиваль 2023 Каннский кинофестиваль 2023
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Золотая камера
Номинант
 Квир-пальма
Номинант
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучший британский фильм
Номинант
 Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
 Лучший кастинг
Номинант
