Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Свободные радикалы: история экспериментального кино
Свободные радикалы: история экспериментального кино
Free Radicals: A History of Experimental Film
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2010
Премьера в мире
24 июля 2011
Дата выхода
24 июля 2011
Польша
3 августа 2012
США
14 ноября 2012
Франция
Бюджет
€590 000
Сборы в мире
$3 804
Производство
Re:Voir, Sacrebleu Productions
Другие названия
Free Radicals: A History of Experimental Film, Free Radicals, Wolne cząsteczki: Historia filmu eksperymentalnego
Режиссер
Пип Ходоров
В ролях
Стэн Брэкхейдж
Роберт Брир
Пип Ходоров
Стивен Ходоров
Кен Джейкобс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Свободные радикалы: история экспериментального кино
4.2
Паранормальные явления. Скинамаринк
(2022)
7.2
Маленькая мама
(2021)
8.2
Приговоренный к смерти бежал
(1956)
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
14
голосов
6.9
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667