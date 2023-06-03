Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Малышка на драйве"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Паранормальные явления. Скинамаринк
Отзывы о фильме «Паранормальные явления. Скинамаринк»
Skinamarink
Паранормальные явления. Скинамаринк
2022 / Канада
Трейлер
3.8
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Паранормальные явления. Скинамаринк»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Жека Маврин
3 июня 2023, 01:48
Оценка
Отстой, когда его выпускали в прокат, его даже не посмотрели
Другого объяснения Я не вижу, просто 1,5 часа потерянного времени
Вот уж действительно фильм "не о чём"
3 июня 2023, 01:48
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
3 июня 2023, 12:55
в ответ на сообщение
Жека Маврин от 3 июня 2023, 01:48
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
3 июня 2023, 12:55
0
0
Ответить
Татьяна Викторовна
6 июня 2023, 12:41
Оценка
Вчера сходили на этот фильм просто отстой. Зря потерянные деньги и время даже досматривать не стали. То на ноги смотришь то на потолок и молчание слушаешь. Зачем такие фильмы вообще показывать в кино
6 июня 2023, 12:41
0
1
Ответить
Хасанья Курчатова
11 июня 2023, 00:06
Посмотрев трейлер, я понял, что мои ссоры с девушкой страшнее чем это
11 июня 2023, 00:06
2
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Стражи Галактики. Часть 3
71 комментарий
Барби
18 комментариев
Аллея кошмаров
21 комментарий
Проклятый дом 5
1 комментарий
Человек-Паук: Паутина Вселенных
75 комментариев
Патхан: Схватка со смертью
13 комментариев
Кентавр
5 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Отзывы
2023, Китай, анимация
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Похожа на мумию: свежее фото Утяшевой вызывает неподдельный ужас
Не узнает самый внимательный: Наталья Дарьялова до пластики совсем другой человек
Сын Сергея Есенина прославился так, что отец позавидовал бы: в СССР знал каждый
Внучка Светланы Немоляевой поразила народ: будто неродная
Шуточный тест: спланируйте отпуск и узнайте, какая вы сосиска
По этой песне в нулевые народ сходил с ума: сегодня слушать стыдно
Как приемные: на детей Донны их «Беверли-Хиллз 90210» без слез не взглянешь
Фото юной Елены Ханги наделали шума в Сети: пришлось оправдываться
Настоящую фамилию звезды сериала «Великая» знают лишь избранные: с ней не прославишься
Самые желанные: женщин с этими именами чаще всего зовут замуж
Роскошный вид сзади: полуголая Седокова восхитила и мужчин, и женщин
Бывший жених Ивлеевой отличился на «Мистере Вселенная»: его тело признали идеальным неспроста (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Другого объяснения Я не вижу, просто 1,5 часа потерянного времени
Вот уж действительно фильм "не о чём"
Авторизация по e-mail