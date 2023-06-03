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Паранормальные явления. Скинамаринк Паранормальные явления. Скинамаринк
Киноафиша Фильмы Паранормальные явления. Скинамаринк Отзывы о фильме «Паранормальные явления. Скинамаринк»
Skinamarink Паранормальные явления. Скинамаринк 2022 / Канада
3.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Паранормальные явления. Скинамаринк»

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Комментарии Обсудить в чате
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Жека Маврин 3 июня 2023, 01:48
Оценка
Отстой, когда его выпускали в прокат, его даже не посмотрели
Другого объяснения Я не вижу, просто 1,5 часа потерянного времени
Вот уж действительно фильм "не о чём"
3 июня 2023, 01:48 Ответить
Киноафиша.инфо 3 июня 2023, 12:55
в ответ на сообщение Жека Маврин от 3 июня 2023, 01:48
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
3 июня 2023, 12:55 Ответить
Татьяна Викторовна 6 июня 2023, 12:41
Оценка
Вчера сходили на этот фильм просто отстой. Зря потерянные деньги и время даже досматривать не стали. То на ноги смотришь то на потолок и молчание слушаешь. Зачем такие фильмы вообще показывать в кино
6 июня 2023, 12:41 Ответить
Хасанья Курчатова 11 июня 2023, 00:06
Посмотрев трейлер, я понял, что мои ссоры с девушкой страшнее чем это
11 июня 2023, 00:06 Ответить
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