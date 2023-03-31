Клинт Иствуд работает над своим последним фильмом

По информации DiscussingFilm, Клинт Иствуд работает над своим сороковым фильмом, который станет последней картиной в карьере режиссера.

Согласно данным инсайдеров, предстоящий фильм получил название Juror #2 («Присяжный №2») и представляет собой триллер о присяжном, который участвует в деле об убийстве. При этом главный герой осознает, что сам может быть виновником судимого им преступления. Из-за этого персонаж сталкивается с моральной дилеммой: сдаться полиции или манипулировать присяжными, чтобы содеянное сошло ему с рук. Источники DiscussingFilm также сообщили, что Иствуд рассматривает в качестве исполнителя главной роли «молодую голливудскую звезду», но о ком именно идет речь, пока информации нет.

Иствуд разрабатывает фильм совместно со студией Warner Bros., с которой он сотрудничает уже почти 50 лет. Начиная с «Гран Торино» (2008), все картины режиссера производятся в эксклюзивном партнерстве с Warner Bros. В общей сложности он снял для компании десять картин, в том числе «Снайпера» (2014), «Мужские слезы» (2021) и «Дело Ричарда Джуэлла» (2019).

Ранее в сети появлялись слухи о том, что новый руководитель Warner Bros. Дэвид Заслав, заступивший на должность после слияния WarnerMedia и Discovery в прошлом году, раскритиковал решение студии взяться за разработку «Мужских слез» исключительно из-за участия Иствуда и заявил, что Warner Bros. «никому ничего не должна». Однако новость о новом проекте режиссера могут означать, что Заслав поменял свою позицию.

Сам Иствуд эту информацию пока не подтвердил.