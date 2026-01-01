Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Невеста мертвеца

Награды и номинации фильма Невеста мертвеца 2022

ММКФ 2023 ММКФ 2023
Лучший полнометражный фильм
Номинант
 Золотой Святой Георгий
Номинант
 Лучший режиссер
Номинант
