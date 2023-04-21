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Постер фильма Кадина Кадорами Андакадахам
8.1
Киноафиша Фильмы Кадина Кадорами Андакадахам
8.1

Кадина Кадорами Андакадахам

, 2023
Kadina Kadoramee Andakadaham
Индия / комедия / 18+
Постер фильма Кадина Кадорами Андакадахам
8.1

В ролях

Бэзил Джозеф
Джонни Антони
Свати Дас Прабху
Индранс
Anand Bbal
Manager
Джаффер Идукки
Parvathy Krishna
Лали П.М.
Бину Паппу
Rasheed
R. Parvathy
Режиссер Мухашин
Сценарист Harshad
Композитор Muhsin Parari, Govind Vasantha
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 21 апреля 2023
Дата выхода
21 апреля 2023 Индия U
21 апреля 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $23 677
Производство Naisam Salam Productions
Другие названия
Kadina Kadoramee Andakadaham

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 17 апреля 2023

Отзывы о фильме

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