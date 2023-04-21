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Кадина Кадорами Андакадахам
8.1
Кадина Кадорами Андакадахам
, 2023
Kadina Kadoramee Andakadaham
Индия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.1
В ролях
Бэзил Джозеф
Джонни Антони
Свати Дас Прабху
Индранс
Anand Bbal
Manager
Джаффер Идукки
Parvathy Krishna
Лали П.М.
Бину Паппу
Rasheed
R. Parvathy
Режиссер
Мухашин
Сценарист
Harshad
Композитор
Muhsin Parari
,
Govind Vasantha
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
21 апреля 2023
Дата выхода
21 апреля 2023
Индия
U
21 апреля 2023
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$23 677
Производство
Naisam Salam Productions
Другие названия
Kadina Kadoramee Andakadaham
Еще
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
13
голосов
6.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 17 апреля 2023
Отзывы о фильме
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