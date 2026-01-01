Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Фильмография
Назарий Демкович
Nazariy Demkowicz
Киноафиша
Персоны
Назарий Демкович
Назарий Демкович
Nazariy Demkowicz
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.3
Нулевой канал
(2016)
6.4
Уиннер
(2024)
6.2
Радиус
(2017)
Фильмография Назария Демковича
6.4
Уиннер
Winner
приключения, биография, комедия
2024, Канада / США
Смотреть трейлер
4.9
Игра в лифте
Elevator Game
ужасы
2023, США
Смотреть трейлер
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.5
Тёмная жатва
Dark Harvest
фэнтези, ужасы
2023, Канада / США
Смотреть трейлер
3.9
Профессионал
Siberia
триллер, мелодрама, криминал
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Радиус
Radius
драма, ужасы, детектив
2017, Канада
7.3
Нулевой канал
драма, ужасы, мистика
2016, США
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