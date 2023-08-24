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Игра в лифте
Отзывы о фильме «Игра в лифте»
Elevator Game
Игра в лифте
2023 / США
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6.2
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Hara Kiri
24 августа 2023, 19:00
Оценка
Фильм не страшный, но пойти с друзьями на него вполне можно, смеялись всем залом, сам фильм не плохой. Я настоял на этом фильме, ибо он мне напомнил подобную игру которая берет своё начало из Японии (как знаю я), было интересно моментами, но если хотите побояться этот фильм не подойдёт.
24 августа 2023, 19:00
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Киноафиша.инфо
25 августа 2023, 12:07
в ответ на сообщение
Hara Kiri от 24 августа 2023, 19:00
Добрый день! Спасибо за отзыв!
25 августа 2023, 12:07
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