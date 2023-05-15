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Киноафиша Фильмы Эпидемия: Вирус 32 Отзывы о фильме «Эпидемия: Вирус 32»
Virus-32 Эпидемия: Вирус 32 2022 / Аргентина / Уругвай
5.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Эпидемия: Вирус 32»

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Комментарии Обсудить в чате
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No Love 15 мая 2023, 15:30
Оценка
Просто убогий фильм, никому не советую, даже не досмотрел и вышел. Не тратьте время на этот хренььььь !!!!!
15 мая 2023, 15:30 Ответить
User 23 мая 2023, 00:47
Оценка
Отстойный фильм, скучный сюжет
23 мая 2023, 00:47 Ответить
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