Космос, ирония и Галя-ИИ: «Кибердеревня» выйдет со 2 сезоном уже этой осенью — знаем точную дату

«Я знаю, что ты убийца»: новую 105 серию «Клюквенного щербета» из публичного дома превратили в триллер

Халк только бронза, Тор — серебро: нейросеть назвала самого мощного персонажа Marvel и это... женщина

Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше

«Не хватало книге»: Кинг неожиданно признал — эта экранизация превзошла его творение по всем фронтам

Любимый сериал Михалкова возвращается с новым сезоном: ИИ рассказал, о чем будет «Домашний арест 2»

Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет

Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише

Стивен Спилберг еле уговорил этих двух актеров сняться в его проектах — один из фильмов стал шедевром мирового кино

«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»