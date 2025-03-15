Меню
Последнее завтра - trailer
Последнее завтра. Trailer

Последнее завтра. Trailer

Дата публикации: 5 февраля 2025
Последнее завтра – Страдающий бессонницей музыкант встречает на концерте таинственную незнакомку. Это погружает его в опасный водоворот событий, стирающий грань между реальностью и ночным кошмаром.
Inal Kabulov 15 марта 2025, 21:19
Оценка
Hot like raises sun!
15 марта 2025, 21:19 Ответить
Mitchie Maeda 17 мая 2025, 18:15
Оценка
Я УЖЕ НЕ МОГУ ЖДАТЬ

ﾒ𝟶 forever♥︎
17 мая 2025, 18:15 Ответить
Inal Kabulov 20 мая 2025, 00:09
Оценка
X.O - F O R E V E R ! ♾️
20 мая 2025, 00:09 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2025, 20:47
в ответ на сообщение Mitchie Maeda от 17 мая 2025, 18:15
надеемся, недолго осталось !
29 мая 2025, 20:47 Ответить
Всеволод Бузин 4 июня 2025, 11:54
Оценка
Фильм очень хороший и заслуживает своего внимания. Но я бы на самом деле не назвал бы это фильмом, а скорее всего документалкой, которая передана в самом артистичном виде, как только можно. Это нужно посмотреть несколько раз, потому что при первом просмотре вам не хватит времени понять и вциклиться в то что происходит на экране. Но музыка здесь помогает и делает свое дело. И да он может показаться вам скучным, и да он вам можем показаться странным, не только из-за своего сюжета но и из-за способа, которым был снят этот фильм(был снят на 35 мм камеру). Но он и не был создан для всех. В конце хочу сказать, что фильм, точнее крутая документалака РЕАЛЬНО заслуживает своего внимания и времени, чтобы пойти в кино или сесть и посмотреть ЭТО дома.
4 июня 2025, 11:54 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 22:56
в ответ на сообщение Всеволод Бузин от 4 июня 2025, 11:54
Очень интересно было прочитать ваш отзыв, спасибо большое 😌
25 июня 2025, 22:56 Ответить
6.0 Последнее завтра
Последнее завтра драма, 2025, США
