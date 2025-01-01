Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
The Weeknd
The Weeknd The Weeknd
Киноафиша Персоны The Weeknd

The Weeknd

The Weeknd

Дата рождения
16 февраля 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Скарборо, Канада

Популярные фильмы

Последнее завтра 6.2
Последнее завтра (2025)
Кумир 0.0
Кумир (2023)

Фильмография The Weeknd

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Сценарист 2 Композитор 2 Актер 2 Продюсер 1
Последнее завтра 6.2
Последнее завтра Hurry Up Tomorrow
драма 2025, США
Смотреть трейлер
Кумир
Кумир
драма 2023, США
Новости о The Weeknd
Микрофона мало, дайте камеру: 10 музыкантов, ставших звездами кино
Микрофона мало, дайте камеру: 10 музыкантов, ставших звездами кино
Неудачное выступление The Weeknd: критиков разочаровал триллер «Последнее завтра»
Неудачное выступление The Weeknd: критиков разочаровал триллер «Последнее завтра»
The Weeknd сходит с ума при участии Дженны Ортеги в трейлере психодрамы Hurry Up Tomorrow
The Weeknd сходит с ума при участии Дженны Ортеги в трейлере психодрамы Hurry Up Tomorrow
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше