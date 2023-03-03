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Киноафиша Новости Главную роль в новом «Хеллбое» сыграет актер из «Дэдпула 2» Джек Кеси

Главную роль в новом «Хеллбое» сыграет актер из «Дэдпула 2» Джек Кеси

3 марта 2023 12:19
Главную роль в новом «Хеллбое» сыграет актер из «Дэдпула 2» Джек Кеси

Съемки стартуют в следующем месяце.

Создатели нового «Хеллбоя» определились с исполнителем главной роли. Главной звездой очередного перезапуска истории героя из пекла сыграет Джек Кеси, известный по «Дэдпулу 2» и сериалу Гильермо дель Торо «Штамм». Он станет преемником Рона Перлмана и Дэвида Харбора, которые воплотили Хеллбоя в прошлых экранизациях. Ниже праведен комментарий сопредседателя Millennium Джонатана Юнгера, ранее сотрудничавшего с актером над военным боевиком «Форпост»:

«Джек Кеси — энергичный артист, умеющий отлично вживаться в свои роли. Его талант и высокий рост идеально подходят для нашего молодого Хеллбоя. Я был очень впечатлен им во время совместной работы над «Форпостом».

Действие предстоящей ленты развернется в середине прошлого века. Фильм расскажет о приключениях молодого Хеллбоя и оперативника-новичка из Б.П.И.О. (Бюро паранормальных исследований и обороны). Персонажи окажутся в дикой местности Аппалачей, где им предстоит спасать местных жителей от паранормальных сущностей, которыми управляет дьявольский Горбун.

Режиссером выступит постановщик дилогии «Адреналин» и «Призрачного гонщика 2» Брайан Тейлор, позиционирующий свой фильм как фолк-хоррор. Сценарий написали создатель комиксов о Хеллбое Майк Миньола и его коллега из Dark Horse Крис Голден.

Новая картина получила название «Хеллбой: Горбун» в честь одноименного комикса. Сейчас продолжается кастинг на остальные роли. Съемки начнутся в апреле в Болгарии. Дата релиза пока не установлена.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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