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Лиз Гарбус
Liz Garbus
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Лиз Гарбус
Лиз Гарбус
Liz Garbus
Дата рождения
11 апреля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
США
Биография Лиз Гарбус
Родилась 11 апреля 1970 года. США.
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Популярные фильмы
8.0
Рассказ служанки
(2017)
7.8
Женщина-эпоха: Вся правда
(2016)
7.7
Хорошая американская семья
(2025)
Фильмография Лиз Гарбус
Династия: Мердоки
документальный
2026, США
7.7
Хорошая американская семья
драма, мини-сериал
2025, США
6.6
Последний дубль: Ржавчина и история Галины
Last Take: Rust and the Story of Halyna
документальный
2025, США
6.8
Титан: катастрофа у океанских врат
Titan: The OceanGate Disaster
документальный
2025, США
Смотреть трейлер
7.6
Эйприл и Аманда
Enigma
документальный
2025, США / Швейцария
6.4
Сила
Power
документальный
2024, США
Смотреть трейлер
7.4
Фанатик: Кэтфишинг Тиган и Сары
Fanatical: The Catfishing of Tegan and Sara
документальный
2024, США
Смотреть трейлер
6.3
Город в огне
драма
2023, США
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Новости о Лиз Гарбус
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