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Кукольник 2023 / Россия
8.1 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Кукольник»

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Наша рецензия

Из-за болезни младшей сестры Ани Соня вместе с мамой переезжают жить в деревню из большого города. Это оказывается слишком большим потрясением для тринадцатилетнего подростка. Девочке приходится заводить новых друзей, привыкать к другой школе и в принципе пытаться понять, чем занять себя в селе. Этот мир сильно отличается от старого, ведь здесь в свободное время дети не слушают музыку в плеере и не катаются на скейте, а рассекают на тракторе и собираются у водокачки. Все недовольство Соня…

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Алёнка Папаева 23 марта 2023, 18:14
впечатлил…
23 марта 2023, 18:14 Ответить
User 25 марта 2023, 15:29
Оценка
когда фильм будет в кинотеатре ?
25 марта 2023, 15:29 Ответить
User 27 марта 2023, 17:48
Оценка
Фильм очень прикольный, но есть глупые моменты когда они идут на страх
27 марта 2023, 17:48 Ответить
Сергей Черепанов 1 апреля 2023, 06:18
Оценка
Прикольно
1 апреля 2023, 06:18 Ответить
Эдие Исмаилова 3 апреля 2023, 06:51
Оценка
Очень трогательный ужастик, я плакала, спасибо
3 апреля 2023, 06:51 Ответить
MiLime 31 мая 2023, 23:01
в ответ на сообщение User от 25 марта 2023, 15:29
Такой же вопрос 😩
31 мая 2023, 23:01 Ответить
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