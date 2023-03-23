Наша рецензия

Из-за болезни младшей сестры Ани Соня вместе с мамой переезжают жить в деревню из большого города. Это оказывается слишком большим потрясением для тринадцатилетнего подростка. Девочке приходится заводить новых друзей, привыкать к другой школе и в принципе пытаться понять, чем занять себя в селе. Этот мир сильно отличается от старого, ведь здесь в свободное время дети не слушают музыку в плеере и не катаются на скейте, а рассекают на тракторе и собираются у водокачки. Все недовольство Соня…