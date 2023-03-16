«Кукольник»: Рецензия Киноафиши

Из-за болезни младшей сестры Ани Соня вместе с мамой переезжают жить в деревню из большого города. Это оказывается слишком большим потрясением для тринадцатилетнего подростка. Девочке приходится заводить новых друзей, привыкать к другой школе и в принципе пытаться понять, чем занять себя в селе. Этот мир сильно отличается от старого, ведь здесь в свободное время дети не слушают музыку в плеере и не катаются на скейте, а рассекают на тракторе и собираются у водокачки. Все недовольство Соня выплескивает на маму и Аню. Но скоро переезд перестает выглядит проблемой. Из-за стычки с местными парнями девочка попадает в старый заброшенный дом и вместе с младшей сестрой превращается в жертву потустороннего Кукольника. По легенде, он охотится за детьми, чтобы превращать в собственных марионеток и никогда не чувствовать одиночества. Соня пытается спасти сестру от его гипнотического влияния и вернуть спокойную жизнь.

«Кукольник» напоминает страшилки, которые дети рассказывают себе с наступлением ночи. Они немного наивны и комичны, в них тяжело поверить, но, если создать правильную атмосферу, им все равно удается пугать. Для этого достаточно придумать абсурдного монстра, его трагичное прошлое, как бы связывающего с реальностью, рассказать о таинственной пропаже местного ребенка, добавить странного подростка-изгоя, и самое главное — сделать центром истории большой, старый и заброшенный дом.

Пугать здесь собираются не только скрипящими половица и необъяснимыми звуками в комнатах. Самым главным здесь становятся дискомфортные и жуткие куклы. За основу дизайна взяли марионеток, которые как бы отражают желание главного злодея — управлять и властвовать. Но в дизайне проглядываются детали от эстетичных фарфоровых игрушек, а также от чревовещательных, как, например, во франшизе «Пила». Правда, даже здесь дизайн не переходит по-настоящему мрачные грани. Все же рейтинг фильма 12+, и в первую очередь он рассчитан на подростков, только знакомящихся с жанром хоррора. Скримеров здесь тоже практически нет, а многое держится на тревожной атмосфере неизвестности и темном доме. В него ведь обязательно нужно заглянуть темной ночью, чтобы пощекотать свою психику и разыграть воображение. Испугаться точно выйдет, но вот ночные кошмары все же обойдут стороной.

Кукольник

Создатели явно поглядывали на успех «Очень странных дел» и дилогии «Оно». И дело тут не только в подростках, которые разгадывают потусторонние тайны. Есть тут и ретроатмосфера. Действие фильма происходит в конце 90-х, но показывают нам не очередные бандитские разборки на фоне и жвачку «Турбо». Картина больше ориентируется на ощущение от летнего отдыха у бабушки в деревне. Даже время года больше похоже на лето (хотя дети уже начали ходить в школу) и создает стойкое ощущение приближающегося отдыха. Атмосферу добавляет музыка. Здесь периодически играют Чичерина и Децл.

Хотя картину можно было бы сделать многослойнее и буквально превратить происходящее в детскую пугалку, которой водил бы нас за нос умелый рассказчик. Фильм не пытается заигрывать с реальностью происходящего и бурным воображением детей. Просто им не повезло запутаться в хитроумно расставленных нитках местного кукольника. История остается в классических рамках подросткового хоррора с обязательным поворотом в конце, ведь если зло ступило в их жизнь, избавиться от него уже не получится.

Кукольник

«Кукольник» — подростковый хоррор, поглядывающий в сторону успешных хоррор-франшиз о подростках. Но происходящее не метит в очередное сражение с хитроумным и жутким злом, а больше напоминает детские страшилки. Они всегда держатся на харизме рассказчика и правильно выбранном времени. Это как раз такая история, которая работает благодаря атмосфере, подростковой наивности, жутким куклам и мрачному заброшенному дому.