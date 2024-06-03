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Постер фильма Убийственные красотки
6.6
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6.6

Убийственные красотки

, 1999
Drop Dead Gorgeous
США / комедия, мелодрама, триллер / 18+
Постер фильма Убийственные красотки
6.6

О фильме

В провинциальном американском городке Маунт Роуз из штата Миннесота идет самая настоящая война не на жизнь, а на смерть. Главные соперницы: две юные претендентки на звание местной «королевы красоты» Бекки и Эмбер. В сражении участвуют также их не в меру заботливые мамаши Глэдис и Аннетт, друзья, подруги, соседи и даже домашние животные. В ход идут любые средства, потому что в городке Маунт Роуз главное — не талант и красота. Главное — стать «номером один». Никто и ничто не сможет остановить победную поступь убийственных красоток!

В ролях

Кирстен Данст
Кирстен Данст
Амбер Аткинс
Дениз Ричардс
Дениз Ричардс
Becky Leeman
Эллен Баркин
Эллен Баркин
Annette Atkins
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Лоретта
Керсти Элли
Керсти Элли
Глэдис Лиман
Сэм МакМюррей
Lester Leeman
Мелинда Стерлинг
Айрис Кларк
Бриттани Мерфи
Бриттани Мерфи
Lisa Swenson
Эми Адамс
Эми Адамс
Leslie Miller
Laurie A. Sinclair
Michelle Johnson
Режиссер Майкл Патрик Джэнн
Сценарист Gavin Polone, Лона Уильямс
Композитор Марк Мазерсбо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 9 июля 1999
Дата выхода
11 ноября 1999 Австралия M
19 апреля 2000 Бельгия
17 сентября 1999 Великобритания 15
4 ноября 1999 Германия 12
17 сентября 1999 Ирландия 15A
18 февраля 2000 Исландия
14 января 2000 Испания
16 июля 1999 Канада 14A
3 ноября 1999 Мальта
8 июня 2000 Нидерланды 12
23 июля 1999 США PG-13
23 сентября 1999 Сингапур PG
2 февраля 2000 Франция
28 октября 1999 Швейцария 12
30 декабря 1999 ЮАР
MPAA PG-13
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $10 571 408
Производство New Line Cinema, Capella International, KC Medien
Другие названия
Drop Dead Gorgeous, Muérete, bonita, Beautés fatales, Bella da morire, Belles à mourir, Crkni, lepotica!, Crkni, ljepotice, Dairy Queens, Diagonismos omorfias, Frumusete mortala, Gnadenlos schön, Kuolettavan kaunis, Linda de Morrer, Lindas de Morrer, Pavojingas grožis, Szépségtépő verseny, Umrijeti od ljepote, Zabójcza piękność, Διαγωνισμός ομορφιάς, Вбивча краса, Убийствени мадами, Убийственные красотки, Цркни, лепотице, わたしが美しくなった100の秘密, 美麗比一比, Muérete Bonita, 温柔陷阱, Belle à Mourir

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 3 июня 2024

Цитаты

Amber Atkins Мама никогда не скрывала, что папа выбрал карьеру вместо нас. Как она всегда говорила?
Loretta Однажды ярмарочный — всегда ярмарочный.
Amber Atkins Мама всё ещё плачет каждый раз, когда видит карусель или тётку в топе.

Отзывы о фильме

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