Убийственные красотки, 1999

В провинциальном американском городке Маунт Роуз из штата Миннесота идет самая настоящая война не на жизнь, а на смерть. Главные соперницы: две юные претендентки на звание местной «королевы красоты» Бекки и Эмбер. В сражении участвуют также их не в меру заботливые мамаши Глэдис и Аннетт, друзья, подруги, соседи и даже домашние животные. В ход идут любые средства, потому что в городке Маунт Роуз главное — не талант и красота. Главное — стать «номером один». Никто и ничто не сможет остановить победную поступь убийственных красоток!