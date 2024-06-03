Убийственные красотки, 1999

В провинциальном американском городке Маунт Роуз из штата Миннесота идет самая настоящая война не на жизнь, а на смерть. Главные соперницы: две юные претендентки на звание местной «королевы красоты» Бекки и Эмбер. В сражении участвуют также их не в меру заботливые мамаши Глэдис и Аннетт, друзья, подруги, соседи и даже домашние животные. В ход идут любые средства, потому что в городке Маунт Роуз главное — не талант и красота. Главное — стать «номером один». Никто и ничто не сможет остановить победную поступь убийственных красоток!
|11 ноября 1999
|Австралия
|M
|19 апреля 2000
|Бельгия
|17 сентября 1999
|Великобритания
|15
|4 ноября 1999
|Германия
|12
|17 сентября 1999
|Ирландия
|15A
|18 февраля 2000
|Исландия
|14 января 2000
|Испания
|16 июля 1999
|Канада
|14A
|3 ноября 1999
|Мальта
|8 июня 2000
|Нидерланды
|12
|23 июля 1999
|США
|PG-13
|23 сентября 1999
|Сингапур
|PG
|2 февраля 2000
|Франция
|28 октября 1999
|Швейцария
|12
|30 декабря 1999
|ЮАР