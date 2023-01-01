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Убийственные красотки Убийственные красотки
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Drop Dead Gorgeous

Убийственные красотки, 1999

1999 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

В провинциальном американском городке Маунт Роуз из штата Миннесота идет самая настоящая война не на жизнь, а на смерть. Главные соперницы: две юные претендентки на звание местной «королевы красоты» Бекки и Эмбер. В сражении участвуют также их не в меру заботливые мамаши Глэдис и Аннетт, друзья, подруги, соседи и даже домашние животные. В ход идут любые средства, потому что в городке Маунт Роуз главное — не талант и красота. Главное — стать «номером один». Никто и ничто не сможет остановить победную поступь убийственных красоток!

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1999
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Патрик Джэнн
В ролях
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Дениз Ричардс
Дениз Ричардс
Эллен Баркин
Эллен Баркин
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Керсти Элли
Керсти Элли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Убийственные красотки 2 постера
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Убийственные красотки
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