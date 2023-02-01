Пирс Броснан и Хелена Бонем Картер сыграют в романтическом фильме «Четыре письма о любви»

Пирс Броснан («Черный Адам») и Хелена Бонем Картер («Энола Холмс») объединятся в рамках совместного проекта. По сведениям Variety, исполнители снимутся в лирической ирландской романтической ленте «Четыре письма о любви». Вместе с ними в касте задействован Гэбриел Бирн («Реинкарнация»), а главных героев воплотят начинающие артисты Фионн О’Ши («По наклонной») и Энн Скелли («Невероятные»).

В центре сюжета окажутся молодые люди Николас Килан (О’Ши) и Исабель Гор (Скелли). Они без памяти влюбляются другу в друга, однако их союзу начинают угрожать некие неприятные обстоятельства. Пока это все, что известно о сюжете. Броснану и Бонем Картер отведены роли родителей парня, а Бирн воплотит отца девушки.

В основу фильма ляжет одноименный международный бестселлер Найла Уильямса, впервые опубликованный в 1997 году и переведенный более чем на тридцать языков мира. Постановкой картины займется Полли Стил («Отпусти меня», «Ледяная невеста»). В продюсерскую команду вошли номинантка на премию BAFTA Дебби Грей, а также Дуглас Камминс и Мартина Ниланд. Съемочный процесс стартует в этом месяце в Северной Ирландии.