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Плохие парни до конца. Trailer
Плохие парни до конца. Trailer
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Дата публикации: 26 марта 2024
Плохие парни до конца
– Современное, высокопрофессиональное полицейское подразделение сталкивается с Плохими Парнями, когда в Майами появляется новая угроза.
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Comon
12 июня 2024, 02:21
Оценка
Проходной полицейский несмешной боевичек, для какого нибудь 10-го канала тв. Старички стараются конечно но играть им тут совершенно нечего, хотя ребята все ещё в отличной форме. Лоуренс по кривлянию конечно превосходит Смита, но толку то что..
12 июня 2024, 02:21
1
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perm.artek59
14 июня 2024, 08:12
Оценка
Определено эта часть лучше 3 части Юмора черного и белого предостаточно, и он прям в точку. Есть конечно тупые мотивирующие фразы в фильме, но их немного. Экшена с юмором в фильме много ! Особенно удивил Рэджи ( зять Маркуса) Спойлирить много не буду ! Однозначно в кино и к просмотру !!!
14 июня 2024, 08:12
2
0
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Киноафиша.инфо
14 июня 2024, 18:24
в ответ на сообщение
perm.artek59 от 14 июня 2024, 08:12
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
14 июня 2024, 18:24
1
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Николай Григорьев
15 июня 2024, 22:12
Дубляж данного фильма с которым его крутят в кинотеатрах, к сожалению, оставляет желать лучшего...
15 июня 2024, 22:12
1
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User
19 июня 2024, 21:23
Оценка
Уилл Смит как всегда на высоте , отличный фильм, и сюжет не подкачал, всем соаетую
19 июня 2024, 21:23
2
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9112127003
3 июля 2024, 00:10
Оценка
Огонь
3 июля 2024, 00:10
1
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seryoga.sergius09
14 июля 2024, 19:20
Оценка
Спасибо,за трейлер, нужно будет посмотреть.
14 июля 2024, 19:20
0
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Анна Туз
11 августа 2024, 20:30
Оценка
Очень классный! Только голос у Уила Смита теперь другой как будто, Кто-то другой озвучивает
11 августа 2024, 20:30
1
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Weteran Mc
26 августа 2024, 00:06
Оценка
"Плохие парни до конца" - продолжение культовой франшизы с Уилл Смитом и Мартином Лоуренсем в главных ролях.
Сюжет продолжает историю вечных напарников, отвязных честных полицейских и просто закадычных друзей Маркуса Бернетта и Майка Лоури.
Их погибшего капитана полиции Конрада Говарда обвиняют в коррупции и связях с наркокартелями. Напарники точно знают, что это ложь и находят человека, который может опознать того, кто заказал убийство их начальника. А тут ещё всплывает видеозапись самого Говарда, записавшего перед смертью.
Маркус и Майк обязаны восстановить честное имя капитана. Но сделать это не так просто, ведь теперь охота объявлена и на них самих.
Фильм снят в духе классических боевиков 90-х - со множеством перестрелок, погонь и кстати, с хорошим юмором. Великолепная операторская работа украшена шикарными спецэффектами и современным молодёжным саундтреком.
Подводя итог, скажу, что фильм реально удался. Смотрелся на одном дыхании.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
26 августа 2024, 00:06
1
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7.8
Плохие парни до конца
боевик, приключения, комедия, 2024, США
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Сюжет продолжает историю вечных напарников, отвязных честных полицейских и просто закадычных друзей Маркуса Бернетта и Майка Лоури.
Их погибшего капитана полиции Конрада Говарда обвиняют в коррупции и связях с наркокартелями. Напарники точно знают, что это ложь и находят человека, который может опознать того, кто заказал убийство их начальника. А тут ещё всплывает видеозапись самого Говарда, записавшего перед смертью.
Маркус и Майк обязаны восстановить честное имя капитана. Но сделать это не так просто, ведь теперь охота объявлена и на них самих.
Фильм снят в духе классических боевиков 90-х - со множеством перестрелок, погонь и кстати, с хорошим юмором. Великолепная операторская работа украшена шикарными спецэффектами и современным молодёжным саундтреком.
Подводя итог, скажу, что фильм реально удался. Смотрелся на одном дыхании.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
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