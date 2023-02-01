Уилл Смит и Мартин Лоуренс анонсировали четвертую часть «Плохих парней»

Отважные детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт в скором времени вновь вернутся на большие экраны — Уилл Смит и Мартин Лоуренс официально анонсировали четвертую часть «Плохих парней».

Накануне Смит выложил в соцсетях комичный видеоролик, в котором он направляется к дому Лоуренса и после встречи закадычные друзья объявляют о надвигающемся воссоединении. Для Смита это будет первый проект после публичного скандала на прошлогодней церемонии «Оскар», когда прямо на сцене в прямом эфире он дал пощечину Крису Року. Вышедшая в декабре драма Антуана Фукуа «Освобождение» не считается — ленту о рабстве сняли незадолго до тех событий.

Представители студии Sony Pictures подтвердили, что сиквел полицейской франшизы уже находится на ранней стадии подготовки к съемкам. Постановкой боевика про стражей порядка Майами займутся режиссеры третьей части Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Этот дуэт снял в Голливуде два эпизода сериала Disney+ «Мисс Марвел» и «Бэтгерл», которую в итоге отменили. На правах исполнительного продюсера экшен-серии выступает бессменный Джерри Брукхаймер. Ранее говорилось, что над сценарием проекта работает автор третьей части Крис Бремнер.

«Плохие парни навсегда» — последний суперхит, вышедший незадолго до пандемии коронавируса. $90-миллионная картина была тепло встречена критиками и заработала в мировом прокате $426 млн.