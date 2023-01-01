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Книжный клуб 2: Новая глава Книжный клуб 2: Новая глава
Киноафиша Фильмы Книжный клуб 2: Новая глава Книжный клуб 2: Новая глава, 2023: актеры и роли
Book Club: The Next Chapter Книжный клуб 2: Новая глава 2023 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Книжный клуб 2: Новая глава, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билл Холдермэн Билл Холдермэн Bill Holderman
В ролях
Джейн Фонда Джейн Фонда Jane Fonda Дайан Китон Дайан Китон Diane Keaton Мэри Стинберген Мэри Стинберген Mary Steenburgen Энди Гарсия Энди Гарсия Andy Garcia Дон Джонсон Дон Джонсон Don Johnson Кэндис Берген Кэндис Берген Candice Bergen Крэйг Т. Нельсон Craig T. Nelson Хью Куарши Hugh Quarshie Джанкарло Джаннини Джанкарло Джаннини Giancarlo Giannini Винсент Риотта Винсент Риотта Vincent Riotta
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