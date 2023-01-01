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Книжный клуб 2: Новая глава
Книжный клуб 2: Новая глава, 2023: актеры и роли
Book Club: The Next Chapter
Книжный клуб 2: Новая глава
2023 / США
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5.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Книжный клуб 2: Новая глава, 2023: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Билл Холдермэн
Bill Holderman
В ролях
Джейн Фонда
Jane Fonda
Дайан Китон
Diane Keaton
Мэри Стинберген
Mary Steenburgen
Энди Гарсия
Andy Garcia
Дон Джонсон
Don Johnson
Кэндис Берген
Candice Bergen
Крэйг Т. Нельсон
Craig T. Nelson
Хью Куарши
Hugh Quarshie
Джанкарло Джаннини
Giancarlo Giannini
Винсент Риотта
Vincent Riotta
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