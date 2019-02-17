О, прекрасная ночь, 2019

Юрий (Ноа Сааведра) – красивый, но очень мнительный юноша. Если Прометею орел клевал печень, то Юрий представляет, как ему ворон выклевывает сердце. Ни за что. Просто так. Мнительность в сочетании с ипохондрией превращает его в совершенно замкнутого и одинокого человека. Кажется, только страх смерти дома выведет Юрия на улицу. Так и происходит, когда под вечер юноша пулей вылетает из квартиры, завидев в ней ворона. Он отправляется в место под названием «Парадиз», где намерен испытать судьбу на игральных автоматах. И вот тут-то его и настигает Смерть. Вместе с Юрием, хватающимся за сердце, они проведут занятную ночь в компании стриптизерши-интеллектуалки и венценосного журавля.