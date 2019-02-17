Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эмили" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
О, прекрасная ночь О, прекрасная ночь
Киноафиша Фильмы О, прекрасная ночь
O Beautiful Night / Doch wir lächeln zurück

О, прекрасная ночь, 2019

2019 / Германия
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

Юрий (Ноа Сааведра) – красивый, но очень мнительный юноша. Если Прометею орел клевал печень, то Юрий представляет, как ему ворон выклевывает сердце. Ни за что. Просто так. Мнительность в сочетании с ипохондрией превращает его в совершенно замкнутого и одинокого человека. Кажется, только страх смерти дома выведет Юрия на улицу. Так и происходит, когда под вечер юноша пулей вылетает из квартиры, завидев в ней ворона. Он отправляется в место под названием «Парадиз», где намерен испытать судьбу на игральных автоматах. И вот тут-то его и настигает Смерть. Вместе с Юрием, хватающимся за сердце, они проведут занятную ночь в компании стриптизерши-интеллектуалки и венценосного журавля.

Главный герой Юрий сталкивается со страхом смерти, его ждет самая страшная ночь в его жизни. 

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 30 июня 2020
Премьера в мире 17 февраля 2019
Режиссер
Хавьер Бём
В ролях
Ноа Сааведра
Ноа Сааведра
Марко Мандич
Ванесса Лойбл
Ванесса Лойбл
Ева-Мария Курц
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Эгон Шиле: Смерть и дева
Эгон Шиле: Смерть и дева (2016)
6.5384617
Золото
Золото (2013)
5.571429
Лотте в Баухаусе
Лотте в Баухаусе (2019)
6.5
Постер фильма О, прекрасная ночь 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма О, прекрасная ночь
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Берлин-2019: Лучшие фильмы фестиваля Что бы там ни говорили критики, мы смогли найти свет в конце туннеля и получить удовольствие от Берлинале.
Написать
18 февраля 2019 19:04
Берлин-2019: «О, прекрасная ночь», или поцелуй на троих со Смертью В секции «Панорама» показали красивый фильм о том, что любовь всё ещё самое главное в этом мире.
Написать
12 февраля 2019 22:04
Все новости фильма
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Черный Адам
Черный Адам
2022, США, боевик, фантастика
По-мужски
По-мужски
2022, Россия, драма, триллер
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Волшебники
Волшебники
2022, Россия, фэнтези, детский
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Не дыши: Начало
Не дыши: Начало
2022, США, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши