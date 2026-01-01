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Нина Гуммих Nina Gummich
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Нина Гуммих

Nina Gummich

Дата рождения
1 января 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Лейпциг, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Шарите 7.6
Шарите (2017)
Атлант 7.3
Атлант (2018)
Фанатки на завтрак не остаются 7.0
Фанатки на завтрак не остаются (2010)

Фильмография Нина Гуммих

Фальсификатор 6.4
Фальсификатор Der Passfälscher
биография, драма 2022, Германия / Люксембург
Потерянная дочь 6.5
Потерянная дочь
драма, мини-сериал 2020, Германия
И снова горько! 6.2
И снова горько! Hallo Again
комедия, мелодрама 2020, Германия
Лотте в Баухаусе 6.6
Лотте в Баухаусе Lotte am Bauhaus
драма, исторический 2019, Германия
Атлант 7.3
Атлант Atlas
драма 2018, Германия
Шарите 7.6
Шарите
драма, военный 2017, Германия
Фанатки на завтрак не остаются 7
Фанатки на завтрак не остаются Groupies bleiben nicht zum Frühstück
комедия, мелодрама 2010, Германия
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