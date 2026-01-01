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О персоне
Фильмография
Нина Гуммих
Nina Gummich
Киноафиша
Персоны
Нина Гуммих
Нина Гуммих
Nina Gummich
Дата рождения
1 января 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Лейпциг, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.6
Шарите
(2017)
7.3
Атлант
(2018)
7.0
Фанатки на завтрак не остаются
(2010)
Фильмография Нина Гуммих
6.4
Фальсификатор
Der Passfälscher
биография, драма
2022, Германия / Люксембург
6.5
Потерянная дочь
драма, мини-сериал
2020, Германия
6.2
И снова горько!
Hallo Again
комедия, мелодрама
2020, Германия
6.6
Лотте в Баухаусе
Lotte am Bauhaus
драма, исторический
2019, Германия
7.3
Атлант
Atlas
драма
2018, Германия
7.6
Шарите
драма, военный
2017, Германия
7
Фанатки на завтрак не остаются
Groupies bleiben nicht zum Frühstück
комедия, мелодрама
2010, Германия
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