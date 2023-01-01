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Гений Гений
Киноафиша Фильмы Гений Гений, 1991: актеры и роли
Гений 1991 / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Гений, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Сергеев
В ролях
Александр Абдулов Александр Абдулов Иннокентий Смоктуновский Иннокентий Смоктуновский Innokenty Smoktunovsky Лариса Белогурова Larisa Belogurova Юрий Кузнецов Юрий Кузнецов Валентина Талызина Валентина Талызина Valentina Talyzina
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