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Постер фильма Любовь в городе
6.5
Киноафиша Фильмы Любовь в городе
6.5

Любовь в городе

, 1953
L'amore in città
Италия / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Любовь в городе
6.5

О фильме

Пять разворачивающихся в Риме историй любви от классиков итальянского кино.

В ролях

Рита Хоса
(segment: Tentato suicidio)
Розанна Карта
(segment: Tentato suicidio)
Энрико Пеличча
(segment: Tentato suicidio)
Донателла Марросу
(segment: Tentato suicidio)
Paolo Pacetti
(segment: Tentato suicidio)
Nella Bertuccioni
(segment: Tentato suicidio)
Lilia Nardi
(segment: Tentato suicidio)
Lena Rossi
(segment: Tentato suicidio)
Maria Nobili
(segment: Tentato suicidio)
Антонио Чифарелло
Giornalista (segment: Agenzia matrimoniale, Un')
Режиссер Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Альберто Латтуада, Карло Лиццани, Франческо Мазелли, Дино Ризи, Чезаре Дзаваттини
Сценарист Альдо Буцци, Луиджи Кьярини, Луиджи Малерба, Туллио Пинелли, Луиджи Ванци, Витторио Вельтрони, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Марко Феррери, Альберто Латтуада, Дино Ризи, Чезаре Дзаваттини
Композитор Марио Нашимбене
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 29 января 1954
Дата выхода
21 мая 1957 Германия
29 января 1954 Италия
17 июня 1960 Мексика
28 июля 1959 Португалия M/12
2 декабря 1955 США NR
8 февраля 1957 Франция TP
Производство Faro Film
Другие названия
L'amore in città, Love in the City, Amor en la ciudad, Agenzia matrimoniale, Un, Amore che si paga, L', Amores na Cidade, Attempted Suicide, El amor se paga, Italiani si voltano, Gli, Italians Stare, L'amour à la ville, Liebe in der Stadt, Liefde leidt de wereld, Ljubav u gradu, Ljubezen v mestu, Marriage Agency, Meilė mieste, Miłość w mieście, Paid Love, Paradise for 3 Hours, Paradiso per 3 ore, Retalhos da Vida, Sikvaruli Qalaqshi, Storia di Caterina, Story of Caterina, Szerelem a városban, Tentato suicido, Любовта в големия град, Любовь в городе, 城市愛情故事, 街の恋

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 13 февраля 2023

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