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Любовь в городе Любовь в городе
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L'amore in città

Любовь в городе, 1953

1953 / Италия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Пять разворачивающихся в Риме историй любви от классиков итальянского кино.
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1953
Режиссер
Микеланджело Антониони
Микеланджело Антониони
В ролях
Рита Хоса
Розанна Карта
Энрико Пеличча
Донателла Марросу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь в городе 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:00 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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«Любовь в городе» в кинотеатрах

вс 19
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