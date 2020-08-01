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Постер фильма Белый шейх
6.7
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6.7

Белый шейх

, 1952
Sceicco bianco, Lo
Италия / комедия, мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Белый шейх
6.7

О фильме

Молодожены из провинции Рима отправляются в свадебное путешествие. А в это время в Риме проходят съёмки фильма, в котором главную роль Белого Шейха исполнит любимый актёр жены, её кумир. Жене удаётся убежать из гостиничного номера, для того чтобы повидаться с любимым артистом. Муж пытается найти свою жену. Она разочаровывается в своём кумире — в жизни он оказался совсем не таким, каким она себе его представляла.

В ролях

Альберто Сорди
Альберто Сорди
Фернандо Риволи - Белый шейх
Брунелла Бово
Ванда Джардино Кавалли
Леопольдо Триесте
Леопольдо Триесте
Иван Кавалли
Джульетта Мазина
Cabiria - La prostituta
Лилия Ланди
Felga - La zingara del fotoromanzo
Эрнесто Алмиранте
Dottore Fortuna - il regista del fotoromanzo
Фанни Маркио
Marilena Alba Vellardi
Джина Масчетти
Rita Rivoli - La moglie di Fernando
Жоле Сильвани
Assunta - Collega di Cabiria
Энцо Маджо
Furio
Режиссер Федерико Феллини
Сценарист Микеланджело Антониони, Туллио Пинелли, Федерико Феллини, Эннио Флайяно
Композитор Нино Рота
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1952
Премьера онлайн 1 августа 2020
Премьера в мире 6 сентября 1952
Дата выхода
15 апреля 1955 Бельгия
27 апреля 1962 Германия
27 сентября 1952 Италия
29 марта 1957 Нидерланды AL
7 ноября 1960 Перу
16 мая 1958 Португалия
25 апреля 1956 США
7 октября 1955 Франция
Сборы в мире $70 699
Производство OFI, P.D.C.
Другие названия
Lo sceicco bianco, The White Sheik, El jeque blanco, A fehér sejk, Abismo de um Sonho, Baltasis šeichas, Beli seik, Beli šeik, Biały szejk, Biely šejk, Bílý šejk, Courrier du coeur, De witte cheik, De witte sjeik, Den hvide sheik, Den hvite sheiken, Den vita shejken, Der weiße Scheich, Die bittere Liebe, El sheik, Le Cheik blanc, Le scheik blanc, Le sheik blanc, Mi mujer me es infiel, O Sheik Branco, Seicul alb, Tetri Sheikhi, Valkoinen sheikki, Ο λευκός σεΐχης, Белият шейх, Белый шейх, 백인 추장, 白い酋長, 白酋長, 白酋长

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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