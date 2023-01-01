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Любовь в городе Любовь в городе
Киноафиша Фильмы Любовь в городе Любовь в городе, 1953: актеры и роли
L'amore in città Любовь в городе 1953 / Италия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Любовь в городе, 1953: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Микеланджело Антониони Микеланджело Антониони Michelangelo Antonioni Федерико Феллини Федерико Феллини Federico Fellini Альберто Латтуада Alberto Lattuada Карло Лиццани Carlo Lizzani Франческо Мазелли Francesco Maselli Дино Ризи Dino Risi Чезаре Дзаваттини Cesare Zavattini
В ролях
Рита Хоса Rita Josa Розанна Карта Rosanna Carta Энрико Пеличча Enrico Pelliccia Донателла Марросу Donatella Marrosu
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