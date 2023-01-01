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Любовь в городе
Любовь в городе, 1953: актеры и роли
L'amore in città
Любовь в городе
1953 / Италия
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Любовь в городе, 1953: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Микеланджело Антониони
Michelangelo Antonioni
Федерико Феллини
Federico Fellini
Альберто Латтуада
Alberto Lattuada
Карло Лиццани
Carlo Lizzani
Франческо Мазелли
Francesco Maselli
Дино Ризи
Dino Risi
Чезаре Дзаваттини
Cesare Zavattini
В ролях
Рита Хоса
Rita Josa
Розанна Карта
Rosanna Carta
Энрико Пеличча
Enrico Pelliccia
Донателла Марросу
Donatella Marrosu
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