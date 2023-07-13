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Киноафиша Новости Студия A24 представила новый трейлер причудливой комедии «Проблемиста» с Тильдой Суинтон

Студия A24 представила новый трейлер причудливой комедии «Проблемиста» с Тильдой Суинтон

13 июля 2023 16:21
Студия A24 представила новый трейлер причудливой комедии «Проблемиста» с Тильдой Суинтон

Фильм о мигранте, который знакомится с эксцентричной художницей.

Студия A24 представила свежий трейлер комедийного фильма «Проблемиста» о приключениях молодого мигранта. Ведущие роли в фильме сыграли Хулио Торрес («Лос страшилкас») и обладательница премии «Оскар» Тильда Суинтон («Три тысячи лет желаний»).

Главный герой — начинающий дизайнер игрушек по имени Алехандро (Торрес). Он отправился в Нью-Йорк, чтобы осуществить свою заветную мечту. Вскоре протагонист сталкивается с проблемой. Рабочая виза вот-вот закончится, а продлить ее возможно лишь одним способом — устроиться ассистентом к экстраординарной художнице Элизабет (Суинтон). Благодаря знакомству с женщиной он отправляется в сюрреалистическое приключение через коварные улочки мегаполиса и иммиграционной системы США.

В остальной актерский состав вошли Грета Ли, Изабелла Росселлини, Каталина Сааведра, Джеймс Скалли, Лэйт Накли, Спайк Эйнбиндер, Логан Дж. Аларкон-Пусель и рэпер RZA. Режиссером и сценаристом выступил исполнитель центральной роли Хулио Торрес — картина стала его дебютным проектом в качестве постановщика.

Мировая премьера «Проблемисты» с большим успехом состоялась весной на кинофестивале SXSW. Критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes сейчас составляет 95%. В прокат фильм выйдет 4 августа.

Фото: A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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