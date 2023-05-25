Тильда Суинтон берет под опеку молодого мигранта в трейлере фэнтезийного драмеди Problemista

Студия A24 выпустила трейлер фэнтезийного драмеди Problemista Хулио Торреса, выступающего режиссером и исполнителем главной роли.

Картина повествует о начинающем дизайнере игрушек Алехандро (Торрес), приехавшем в Америку из Сальвадора. Герой всеми силами пытается найти себе хорошую работу в Нью-Йорке, ведь в противном случае миграционная служба отправит его обратно на родину. Находясь в отчаянном положении, Алехандро соглашается стать ассистентом эксцентричной и требовательной художницы Элизабет (Тильда Суинтон), которая обещает обеспечить его рабочей визой, если он стерпит все ее капризы и поможет ей организовать выставку.

Как и в случае c предыдущими работами Торреса («Лос сташилкас»), картина объединяет в себе реалистические и фэнтезийные элементы, отражая окружающий мир и социальные проблемы американского общества через призму воображения главного героя. Например, в трейлере Алехандро представляет Сальвадор как сказочную идиллическую страну, миграционную службу — как место, где люди стираются из реальности, а бюрократическую систему США — как бесконечный лабиринт, в котором невозможно сориентироваться. Кроме того, в одной из сцен трейлера он видит Элизабет ужасающим монстром со светящимися глазами, наполненными жаждой крови.

Помимо Торреса и Суинтон, в фильме снялись рэпер RZA, Изабелла Росселлини, Ларри Оуэнс и другие. Ранее лента была представлена на фестивале SXSW, где получила отличные отзывы критиков: в данный момент балл одобрения фильма прессой на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 100% на основе 21 рецензии.

Премьера Problemista состоится 4 августа.