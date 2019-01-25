Романтическая комедия, 2019

«Я обожаю романтические комедии, но ведь они отвратительны!» — так противоречиво Элизабет Сэнки подписывает свой фильм-эссе, исследование самого сентиментального и самого приторного жанра кино. Милые, неуклюжие, обольстительные — это всё они: сцены из главных мелодрам в истории кинематографа, от классического Голливуда до хитов проката 90-х, от Дорис Дэй до Кэмерон Диас. Сэнки закручивает их в красочном монтаже и прибавляет комментарии критиков, режиссеров, актеров, не забывая озвучивать и собственные, порой раздраженные, вопросы к жанру. Как знаменитые ленты меняли западное представление о любви и чувственности? Какие роли жанр традиционно отводил и предлагал женщинам? Почему из всего разнообразия любовных сценариев отдавал предпочтение одним и тем же историям? Сэнки обрушивается с критикой на романтическую комедию и вместе с тем пытается открыть в прежнем кино новую красоту.