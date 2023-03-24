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Путешественница во времени
Отзывы о фильме «Путешественница во времени»
Le tourbillon de la vie
Путешественница во времени
2022 / Франция
Трейлер
6.7
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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old_falc
24 марта 2023, 10:48
Оценка
Оригинальное название фильма La toubillion de la via. Не надо иметь глубокие знания французского, чтобы понять, что нет там никаких \"путешествий\", а тем более \"во времени\". Ну кто занимается переводом названий фильмов? Кто такой \"перевод\" утверждает. Замечательный фильм. Как случай влияет на жизнь. Такая мелочь, как забытый паспорт - и жизь пошла другим руслом, столкнулась в магазине \"не с тем\" парнем - и конкурс проигран... Поехала чуть чуть быстрее, или чуть чуть медленнее... аварии не случилось... Казалось бы, что \"всё рухнуло\", ну судьба выписывает очередной зигзаг, направляя течение жизни другим путём. Впрочем, не только \"случай\", но и принятие осознанных решений помогает судьбе выбрать путь. Наконец то в кинотеатры начали попадать фильмы, на которых нужно думать, без красивых картинок с суперменами и спецэфектами, .... Вот только с переводами - беда... И не только названий.
Музыка в фильме - отдельная тема.
24 марта 2023, 10:48
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Potekhin
24 марта 2023, 14:40
в ответ на сообщение
old_falc от 24 марта 2023, 10:48
Оценка
Правильное оригинальное название (без опечаток) - La tourbillion de la vie (в переводе - Водоворот жизни).
24 марта 2023, 14:40
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Potekhin
26 марта 2023, 21:48
Оценка
Фильм на философскую тему - может ли, и как резко, измениться судьба из-за, казалось бы, мелкой случайности. Что правит человеческой судьбой - предопределение или случай? Какая концепция ближе к истине - детерминизм или индетерминизм? В отличие от большинства произведений на подобные темы (начиная, наверное, с новеллы О'Генри "Дороги судьбы", и включая фильм "Осторожно, двери закрываются" и другие), здесь предлагается не 2-3 варианта, а намного больше, так что немудрено и запутаться. Действие начинается 10 ноября 1989 года - во время падения Берлинской стены, - и первая из "развилок судьбы" непосредственно с этим связана. А потом будут развилки ещё и ещё...
Сценарий действительно неординарный, с интересными и неожиданными поворотами, заставляющими задуматься. Хорошая игра актёров с глубоким психологизмом, заставляющая горячо сопереживать героям, великолепная работа режиссёра и оператора (чудесные виды!), и - last but not least! - потрясающая музыка, сопровождающая весь фильм. И недаром: ведь главная героиня - пианистка (в одном из вариантов своей судьбы - великая пианистка). Плюс ко всему - очень качественный перевод и качественный дубляж! (Конечно, не считая дурацкого перевода названия картины, из-за которого, я думаю, она недосчитается многих потенциальных зрителей в России...)
26 марта 2023, 21:48
0
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thkjump
27 марта 2023, 22:18
Оценка
Замечательный фильм о том, что счастливый финал возможен при любом стечении обстоятельств в жизни. Рекомендую к просмотру всем, кого заела рутина, кто запутался, кому плохо и просто так. Думаю, что кинокритик, написавший аннотацию к фильму, не досмотрел его до конца.
27 марта 2023, 22:18
2
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old_falc
29 марта 2023, 17:47
в ответ на сообщение
thkjump от 27 марта 2023, 22:18
Оценка
Практически всем зарубежным фильмам для показа в России присваиваются названия, и пишутся аннотации людьми, фильм не смотревшими. Уж очень откровенно ни название, ни аннотация не соответствуют содержанию картины.
29 марта 2023, 17:47
1
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Музыка в фильме - отдельная тема.
Сценарий действительно неординарный, с интересными и неожиданными поворотами, заставляющими задуматься. Хорошая игра актёров с глубоким психологизмом, заставляющая горячо сопереживать героям, великолепная работа режиссёра и оператора (чудесные виды!), и - last but not least! - потрясающая музыка, сопровождающая весь фильм. И недаром: ведь главная героиня - пианистка (в одном из вариантов своей судьбы - великая пианистка). Плюс ко всему - очень качественный перевод и качественный дубляж! (Конечно, не считая дурацкого перевода названия картины, из-за которого, я думаю, она недосчитается многих потенциальных зрителей в России...)
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