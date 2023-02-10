В российский прокат выйдет французская мелодрама «Путешественница во времени»

Фильм о женщине, которая ищет в прошлом судьбоносные события, чтобы исправить ошибки своей жизни.

Прошлогодняя французская фантастическая мелодрама «Путешественница во времени» будет показана в российских кинотеатрах. Прокатчик Arna Media выпустит картину в России 23 марта. Также недавно появился дублированный трейлер.

Париж, 2052 год. Главная героиня — амбициозная девушка Джулия (Лу де Лааж), которая путешествует по своей жизни в поисках различных судьбоносных моментов. Выясняется, что на первый взгляд незначительные происшествия вроде музыкального конкурса или забытого дома паспорта могут иметь большое значение для дальнейшего жизненного пути. Более того, такие мелочи способны разрушить карьеру и жизнь. Во время своего приключения Джулия попытается исправить все, что пошло не так.

Снял фильм режиссер-дебютант Оливье Тренэр. Сценарий он написал вместе с Камилль Моро («Брошенные»). Продюсерами выступаили Стефани Сэлерье («CODA: Ребенок глухих родителей») и Давид Джордано («Неприкасаемые»). В остальной актерский состав картины вошли Рафаэль Персонас, Изабель Карре, Грегори Гадебуа, Эстер Гаррель, Себастьен Пудеру, Дени Подалидес, Алеша Шнайдер и Камилль Клари.