Во имя Родины, 1943

Капитан Сафонов посылает свою возлюбленную, разведчицу Валечку, с заданием в оккупированный немцами город, куда приезжает новое командование. Положение советских воинов плачевно — заканчивается вода и провиант, а поддержки не поступает. Валечке поручено взорвать мост, о чём узнаёт засланный в отряд немецкий шпион. Его ловят с поличным, однако тот успевает передать информацию и в месте переправы девушка попадает в засаду. На помощь Валечке, а также для дезинформации немецкого штаба, Сафонов посылает в город опытного разведчика, лейтенанта Глобу...

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