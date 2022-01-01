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Во имя Родины Во имя Родины
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Vo imya Rodiny

Во имя Родины, 1943

1943 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Капитан Сафонов посылает свою возлюбленную, разведчицу Валечку, с заданием в оккупированный немцами город, куда приезжает новое командование. Положение советских воинов плачевно — заканчивается вода и провиант, а поддержки не поступает. Валечке поручено взорвать мост, о чём узнаёт засланный в отряд немецкий шпион. Его ловят с поличным, однако тот успевает передать информацию и в месте переправы девушка попадает в засаду. На помощь Валечке, а также для дезинформации немецкого штаба, Сафонов посылает в город опытного разведчика, лейтенанта Глобу...
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1943
Премьера в России 19 июля 1943
Премьера в мире 19 июля 1943
Режиссер
Всеволод Пудовкин
В ролях
Николай Крючков
Николай Крючков
Елена Тяпкина
Михаил Жаров
Михаил Жаров
Мария Пастухова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Во имя Родины 1 постер
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