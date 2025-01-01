Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Во имя Родины Во имя Родины, 1943: актеры и роли

Во имя Родины, 1943: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Всеволод Пудовкин Vsevolod Pudovkin Дмитрий Васильев Dmitri Vasilyev
В ролях
Николай Крючков Николай Крючков Елена Тяпкина Yelena Tyapkina Михаил Жаров Михаил Жаров Владимир Грибков Vladimir Gribkov Ольга Жизнева Olga Zhiznyeva Борис Пославский Boris Poslavsky Александр Румнев Aleksandr Rumnyov Федор Курихин Fyodor Kurikhin Петр Алейников Pyotr Aleynikov Мария Пастухова Mariya Pastukhova
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Затерянное место
Затерянное место
2024, США, ужасы, триллер
Режиссер «RRR» снимает самый дорогой фильм в истории Индии: одну из ролей сыграет восхитительная Приянка Чопра
«Дюна» Вильнева хороша еще и потому, что связана с «Властелином колец»: поклонники и не догадались бы
События происходят не в России? Вот откуда в «Смешариках» появилась панда
Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз
Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов
Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства
«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему
Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же
Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался
Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше