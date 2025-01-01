Меню
Киноафиша
Фильмы
Во имя Родины
Во имя Родины, 1943: актеры и роли
Во имя Родины, 1943: актеры и роли
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Всеволод Пудовкин
Vsevolod Pudovkin
Дмитрий Васильев
Dmitri Vasilyev
В ролях
Николай Крючков
Елена Тяпкина
Yelena Tyapkina
Михаил Жаров
Владимир Грибков
Vladimir Gribkov
Ольга Жизнева
Olga Zhiznyeva
Борис Пославский
Boris Poslavsky
Александр Румнев
Aleksandr Rumnyov
Федор Курихин
Fyodor Kurikhin
Петр Алейников
Pyotr Aleynikov
Мария Пастухова
Mariya Pastukhova
