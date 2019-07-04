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Олма Джон Олма Джон
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Olma Djon

Олма Джон, 2019

2019 / Франция / Казахстан
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Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 4 июля 2019
Режиссер
Виктория Якубов
В ролях
Азиз Бейшеналиев
Айша Бериккизы
Наташа Машкевич
Салтанат Ташимова
Азат Нуртаев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Олма Джон 1 постер
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