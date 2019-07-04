Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье: 13-й этаж"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Олма Джон
Olma Djon
Олма Джон, 2019
2019 / Франция / Казахстан
мало голосов
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2019
Премьера в мире
4 июля 2019
Режиссер
Виктория Якубов
В ролях
Азиз Бейшеналиев
Айша Бериккизы
Наташа Машкевич
Салтанат Ташимова
Азат Нуртаев
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
0
голосов
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Покерфейс
Рецензия
Отзывы
2022, США, триллер
Царство против разбойников
Написать отзыв
2022, Россия, анимация, семейный
Честный развод 2
Рецензия
Написать отзыв
2022, Россия, комедия
Чинк: Хвостатый детектив
Отзывы
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Петр I: Последний царь и первый император
Отзывы
2022, Россия, исторический, документальный
Ламборгини: Человек-легенда
Написать отзыв
2022, Италия, драма, биография
Корабль в Пусан
Отзывы
2022, Корея, боевик, криминал, фантастика
Умная Маша
Отзывы
2022, Россия, комедия
Сестры
Отзывы
2022, Россия, ужасы
Любовники
Отзывы
2022, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии